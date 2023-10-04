أول عملية تجارية بين الصين والبرازيل بالعملة المحلية

المصدر: دبي ـ البيان

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أنجزت الصين والبرازيل، أول من أمس الاثنين، عملية كاملة ومغلقة بالعملة المحلية لكلا البلدين للمرة الأولى.‏أعلنت عن ذلك السفارة الصينية في البرازيل، وفقاً لما نقلت وكالة سبوتنيك عن قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وفي 28 سبتمبر الماضي، نجح بنك الصين (البرازيل) في التعامل مع خطاب الائتمان بعملة الرنمينبي الخاصة بأعمال الخصم لشركة «إلدورادو برازيل»، وهي شركة برازيلية، وفقاً لموقع «آستوكس».

وتم تحويل المعاملة على الفور إلى ريال برازيلي، وإضافتها إلى الحساب، ما يمثل أول معاملة مغلقة كاملة العملية في تاريخ التجارة الصينية البرازيلية، تتضمن تسعير الرنمينبي والتسوية والتمويل والتبادل المباشر مع الريال البرازيلي.

ويشير تنفيذ التجارة بالعملة المحلية إلى الابتعاد عن الممارسات التجارية التقليدية، التي تعتمد بشكل كبير على العملات المعترف بها دولياً، مثل الدولار الأمريكي، ومن خلال إجراء المعاملات بعملتيهما، تهدف الصين والبرازيل، وهما مؤسسان لتحالف «بريكس» إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، والحد من مخاطر صرف العملات، وتعزيز كفاءة التجارة.

يشار إلى أنه في مارس الماضي، أعلن نائب وزير التجارة الصيني، أن بلاده أبرمت مع البرازيل اتفاقية بشأن التجارة الثنائية باليوان الصيني تهدف إلى توسيع التعاون في قطاعي الأغذية والتعدين.

وأضاف المسؤول الصيني أنه تم توقيع اتفاقية لتسوية المدفوعات باليوان مع البرازيل، ما يسهل التجارة بين البلدين بشكل كبير.

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