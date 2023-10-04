حدث وتاريخ.. 04 أكتوبر 1910 ملك البرتغال مانويل الثاني يفر إلى إنجلترا عند اندلاع ثورة في لشبونة. 1957 الاتحاد السوفييتي يضع أول مركباته الفضائية - سبوتنيك- في المدار حول الأرض، بادئاً عصر الفضاء. 1990 نواب البرلمان الألماني يلتقون في مبنى الرايشستاغ لأول مرة بعد اتحاد الألمانيتين. 1993 مقتل وجرح 27 جندياً أمريكياً بعد إسقاط مروحيتين متجهتين لاعتقال أمير حرب في الصومال صورة التاريخ: 04 أكتوبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App