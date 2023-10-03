تركيا تقبض على 145 شخصا للاشتباه في صلتهم بمسلحين أكراد

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية اليوم الثلاثاء أن الشرطة ألقت القبض على نحو 145 شخصا في أنحاء البلاد الليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وجاءت الاعتقالات بعدما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم وقع في أنقرة قبل يومين.

وفجر شخصان قنبلة يوم الأحد قرب مبان حكومية في أنقرة، مما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة. وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

ونفذت تركيا في أعقاب الجهوم ضربات جوية على أهداف لمسلحين في شمال العراق واعتقلت مشتبها بهم في إسطنبول الليلة الماضية بعد ساعات من إعلان حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

وتركزت أحدث عمليات للشرطة في إقليم شانلي أورفا جنوب شرق تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء إن 466 عملية نُفذت ضد "وحدات استخبارات" تابعة للجماعة في أنحاء البلاد. وأضاف أن السلطات اعتقلت 55 مشتبها بهم في 16 إقليما.

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