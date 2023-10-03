أمريكا والفلبين تدشنان مناورات بحرية سنوية في بحر الصين الجنوبي بمشاركة 1000 بحّار

المصدر: أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

باشرت الولايات المتحدة والفلبين، مناورات بحرية سنوية مشتركة، بعد أيام من الخلاف الدبلوماسي الأخير بين مانيلا وبكين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ويشارك أكثر من ألف بحار من البلدين في التدريبات السنوية ساماساما، في جزيرة لوزون الرئيسية في الأرخبيل. وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره مبادلات تجارية بمليارات الدولارات سنوياً، متجاهلة قراراً صادراً عن محكمة دولية عام 2016 نصّ على أن لا أساس قانونيا لموقفها.

وأكد قائد الأسطول السابع الأمريكي، نائب الأدميرال كارل توماس، قبل بدء المناورات في مانيلا، أن حقوق كل الدول في ضمان سيادتها الوطنية تتعرض لهجوم كل يوم في أعالي البحار.

ووفق توماس فإن النظام الدولي القائم على قواعد ضمنت السلام الإقليمي لعقود، تعرض للتمزيق لصالح دولة واحدة. ورأى أن لا طريقة أفضل لضمان السيادة والأمن من الإبحار والعمل سوياً.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي عن الجهة التي أشار إليها، قال توماس إنه من المهم الحفاظ على حق الإبحار عبر المنطقة بدون مخاوف من التعرض لهجوم أو ترهيب.

بدوره، أكد قائد البحرية الفيليبينية، نائب الادميرال توريبيو أداتشي، أن هذه التدريبات تجهز لمواجهة مجموعة من التهديدات.

وأفاد مسؤولون في البحرية الأمريكية، أنّ مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس ديوي ستشارك في هذه التدريبات التي تستمر 12 يوماً، بالإضافة إلى سفينة ذخيرة وشحن وطائرة مراقبة بحرية من نوع بي-8 بوسايدن.

وستشارك فرقاطة صواريخ موجهة تابعة للبحرية الفيليبينية، إلى جانب مدمرة بحرية يابانية وفرقاطة تابعة للبحرية الملكية الكندية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز