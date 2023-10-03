اجتماع تاريخي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تضامناً مع أوكرانيا

المصدر: (كييف ـ وكالات)

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أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه الراسخ لأوكرانيا، أمس، بعدما اجتمع وزراء خارجيته في كييف، وذلك في لقاء تاريخي يعقد للمرة الأولى خارج حدوده. ويأتي الاجتماع فيما تحقق كييف مكاسب محدودة في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: «نعقد اجتماعاً تاريخياً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن الهدف من الاجتماع هو «التعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني». من جهتها، رأت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في الاجتماع رسالة إلى موسكو تعكس عزم التكتل على تأكيد الوقوف إلى جانب أوكرانيا.

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