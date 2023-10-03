حدث وتاريخ.. 03 أكتوبر 1942 ظهور أول صاروخ باليستي ألماني، حينما أطلقته على إنجلترا في أثناء الحرب العالمية الثانية. 1971 مركبة الفضاء السوفييتية «لونا 19» غير المأهولة تتخذ مداراً حول القمر ضمن سلسلة مهمات فضائية. 1993 مقتل 12 جندياً أمريكياً في الصومال في معركة ضد أنصار الجنرال محمد فرح عيديد. 1996 أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين توقع اتفاقية حظر اختبار الأسلحة النووية. صورة التاريخ: 03 أكتوبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App