طالب بفرض رقابة على الحدود الخارجية .. الرئيس الألماني يدعو إلى الحد من إيواء اللاجئين

المصدر: د ب ا

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دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى الحد من إيواء اللاجئين في بلاده.وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال شتاينماير مساء الاثنين:" نحتاج إلى الحد من حالات القدوم، لا شك في هذا".

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن هذا الحد من حركة اللاجئين الوافدين لا يمكن تحقيقه إلا إذا فرضت ألمانيا رقابة على الحدود الخارجية مع دول أوروبية أخرى، والعمل بالإضافة إلى ذلك على إنجاز إجراءات فحص طلبات اللجوء من الأشخاص الذين لديهم فرص ضئيلة أو معدومة في اللجوء، عند الحدود الخارجية، وترحيل هؤلاء الأشخاص من هناك.

وأضاف شتاينماير:" إذا تمكنا من تحقيق هذه اللائحة، وها نحن في الطريق إلى ذلك بحمد الله، عندئذ ستتقلص أعداد القادمين في ألمانيا"، وأردف:" هذا عمل مجهد". وأعرب الرئيس الألماني عن اعتقاده بأنه ينبغي التخلي في النقاش عن الصيغ التي توحي بأنه لا توجد سوى أداة واحدة للحل.

ودعا شتاينماير إلى تحرك الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات معا، مشيرا إلى أن السياسة لا تزال في الوقت الراهن في وضع الحملة الانتخابية بسبب الانتخابات البرلمانية في ولايتي هيسن وبافاريا في الأسبوع المقبل، وقال:" أتمنى بشدة عندما نتجاوز هذا الأمر أن ينشأ مرة أخرى مناخ تتوصل فيه الأحزاب الديمقراطية إلى تفاهمات فيما بينها". وحذر من أن آخرين سيستفيدون في حال عدم حدوث هذا الأمر واستمرار القضية الخلافية.

وفيما يتعلق بنسب التأييد الكبيرة التي يحصل عليها حزب البديل من أجل ألمانيا في استطلاعات الرأي، قال شتاينماير إنه يتفهم الإعراب عن عدم الرضا في ظل أي نظام ديمقراطي " لكنني لا أتفهم أن يستخدم المرء صوته الديمقراطي من أجل دعم تصورات وحركات تقوم على أساس احتقار الديمقراطية. ولهذا السبب أدعو بشدة إلى تعامل المرء مع صوته بمسؤولية".

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