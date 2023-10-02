10 قتلى وعشرات المصابين في انهيار سقف كنيسة شمال شرق المكسيك

المصدر: أ.ف.ب

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قتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، في المكسيك، إثر انهيار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية، وفق حصيلة جديدة أوردتها السلطات المحلية.

وقال حاكم الولاية أميريكو فياريال للصحافيين: «للأسف، تأكدنا من أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، بينهم خمس نساء ورجلان وثلاثة أطفال». ويرجح أن تكون هذه الحصيلة نهائية، إذ أكد فياريال في تصريحات من مكان الحادث، أنه تم العثور على كل الذين كانوا في عداد المفقودين، وأن جثة امرأة من الضحايا لا تزال تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن ما يناهز 60 شخصاً تلقوا العلاج الطبي، لا يزال 23 منهم في المستشفى، موضحاً أن اثنين من المصابين هم في حال صحية حرجة. وكانت آخر حصيلة رسمية أفادت عن سقوط تسعة قتلى ونحو 40 جريحاً.

ورداً على سؤال بشأن أسباب انهيار السقف، أكد حاكم الولاية، أنه لم يتم رصد أي خطأ بنيوي في الكنيسة التي بُنيت قبل نحو خمسين عاماً. وكانت قناة ميلينيو، نقلت في وقت سابق، عن أحد عناصر الصليب الأحمر، أن فرق الانقاذ أنجزت عملها، وتنتظر وصول معدات ومجموعات متخصصة للقيام بمسح أخير تحت الركام للبحث عن ضحايا وناجين.

وأشار إلى أنه وفق التقديرات، تواجد 80 شخصاً في الكنيسة لدى انهيار السقف. وقالت السلطات في بيان، إن الحادث وقع عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.

وفي مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، قال خوسيه أرماندو ألفاريز، أسقف أبرشية تامبيكو التي تنتمي إليها الكنيسة: نعيش لحظة صعبة جداً، سقف الكنيسة انهار، وتجري حالياً الأعمال اللازمة لإجلاء الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

وأعرب حاكم ولاية تاماوليباس أميريكو فياريال عبر منصة إكس، عن أسفه للحادث، مؤكداً أنّ كل خدمات الاسعاف في حال تأهب لعلاج المصابين.

وأشار إلى أنّ أجهزة الأمن والدفاع المدني تقوم بإدارة الوضع، وهي موجودة في المكان لتنسيق عمليات الإنقاذ. وأظهرت صور بثتها قناة ميلينيو، عشرات الأشخاص يحاولون دعم جزء من المبنى المنهار بأعمدة، بينما يشق آخرون طريقهم بين الأنقاض بحثاً عن ناجين.

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