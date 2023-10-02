مليونية في وارسو ضد حكومة بولندا

المصدر: وارسو ـ أ.ف.ب

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شارك «نحو مليون شخص» في تظاهرة دعت إليها المعارضة البولندية أمس، وسط وارسو، ضد الحكومة قبل 15 يوماً من الانتخابات التشريعية، وفق ما أكدت بلدية العاصمة. وقالت المتحدثة باسم بلدية المدينة مونيكا بوث «هذه قطعاً أكبر تظاهرة في تاريخ وارسو».

من جانبهم، أكد منظمو التظاهرة في وقت سابق أن مئات آلاف البولنديين شاركوا فيها.

في مستهل المسيرة، قال رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك الذي أصبح زعيم كتلة المنصة المدنية الوسطية «عندما أرى مئات الآلاف من الوجوه المبتسمة، أشعر بأن لحظة حاسمة في تاريخ وطننا مقبلة».

وهدفت التظاهرة إلى حشد الناس من أنحاء البلاد التي يحكمها القوميون منذ ثماني سنوات. وانطلقت «مسيرة المليون قلب»، كما سماها توسك، في العاشرة صباحاً بتوقيت غرينيتش، وضاقت الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة بحشود مكتظة.

وأكد توسك أنها تمثّل «أحد أكبر الأحداث» في تاريخ بولندا الحديث وستكون إحدى «أكبر التظاهرات في أوروبا في السنوات الأخيرة».

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم مواقف السلطات ملوحين بالأعلام البولندية والأوروبية وواضعين على ملابسهم صورة قلب صغير أبيض وأحمر ـ رمز تحالف الوسط.

ويحتفظ حزب القانون والعدالة بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي بتقدّم مريح في استطلاعات الرأي، مع نحو 35%. ويأتي حزب المنصة المدنية ثانياً، مع 27% من الناخبين، بحسب المعهد.

لكن دونالد توسك يؤكد أن استطلاعات رأي أجراها حزبه تظهر أن تقدّم حزب القانون والعدالة تقلص مؤخراً إلى نقطتين مئويتين فقط. وقال «لم يُحسم أي شيء بعد»، متعهداً محاسبة السلطات الحالية إثر الانتخابات. وأضاف متحدثاً عن مسؤولي الحزب الحاكم «سيدخل الكثير منهم السجن بتهم السرقة وانتهاك القانون والدستور».

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