مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في إسقاط المساعدات الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي المشرعين الأمريكيين اليوم الأحد إلى إعادة النظر في قرارهم بحذف الدعم المالي لأوكرانيا من مشروع قانون الميزانية المؤقت الذي أقره الكونغرس لوقف إغلاق الحكومة الفيدرالية.

تمت الموافقة على التشريع أمس السبت لاستمرار عمل الحكومة الفيدرالية حتى 17 نوفمبر تشرين ثان، وأسقط البنود المتعلقة بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، وهي أولوية للبيت الأبيض يعارضها عدد متزايد من المشرعين الجمهوريين.

في حديثه في كييف بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن المسؤولين الأوروبيين فوجئوا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة في واشنطن وتعهدوا بأن الكتلة المكونة من 27 دولة ستواصل مساعدة أوكرانيا.

قال بوريل: "آمل ألا يكون هذا قرارا نهائيا وأن تستمر أوكرانيا في الحصول على دعم الولايات المتحدة".

وأضاف الدبلوماسي الأسباني "نحن نواجه تهديدا وجوديا. الأوكرانيون يقاتلون بكل شجاعتهم وقدراتهم، وإذا أردنا لهم النجاح، فعليك أن تزودهم بأسلحة أفضل وأسرع".

شدد المسؤولون الأوكرانيون على أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر على الرغم من التشريعات المؤقتة.

وقال أندريه ييرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، إن علاقة أمريكا بأوكرانيا لم تتغير، وإن المسؤولين الأوكرانيين يجتمعون بانتظام مع ممثلين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وكتب على تيليغرام: "جميع شركاء أوكرانيا الرئيسيين عازمون على دعم بلادنا حتى انتصارها في هذه الحرب".

مع ذلك، فإن حذف المساعدات الأوكرانية الإضافية من الحزمة أثار المخاوف في كييف، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات المالية الغربية والمعدات العسكرية في حربها.

قبل أكثر من أسبوع بقليل، التقى المشرعون في مبنى الكابيتول مع زيلينسكي، الذي سعى إلى طمأنتهم بأن جيشه ينتصر في الحرب، لكنه شدد على أن المساعدات الإضافية ستكون حاسمة لمواصلة القتال.

غير أن التصويت الأخير في مجلس النواب أشار إلى زيادة النزعة الانعزالية الأمريكية والمقاومة المتزايدة لتقديم المزيد من المساعدات مع استمرار الحرب، التي دخلت الآن شهرها العشرين.

وقال عضو البرلمان الأوكراني أوليكسي غونشارينكو، في كتابته على تيليغرام اليوم الأحد إن كييف بحاجة إلى اعتماد إجراءات جديدة لتلقي الدعم المستمر من المسؤولين الأمريكيين وعامة الناس. وقال غونشارينكو إنه بدونها، لن يكون لدى الأوكرانيين "أي فرصة عمليا" للدفاع عن أنفسهم.

وقدم قائمة من المقترحات التي تضمنت نشر مندوبين أوكرانيين بشكل دائم في واشنطن.

وكتب غونشارينكو "نحن بحاجة إلى التحدث بلغة المال مع الولايات المتحدة: كيف ستستفيد الولايات المتحدة من انتصار أوكرانيا؟ ما الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة؟ ما الذي سيحصل عليه دافعو الضرائب الأمريكيون؟. نحن بحاجة إلى تغيير الاستراتيجية. نحن بحاجة إلى التصرف بشكل مختلف. دعونا نصلح هذا الوضع. لا يمكننا أن نخسر".

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