أكد استمرار الدعم المالي للجهود الحربية.. بايدن: يجب أن نواصل مساعدة أوكرانيا لكن الوقت ينفد

المصدر: أ ب

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة مواصلة بلاده مساعدة أوكرانيا، مشدداً على استمرار الدعم المالي للجهود الحربية.

وفي مسعى لطمأنة الحلفاء إلى استمرار الدعم المالي الأمريكي للجهود الحربية، قال بايدن، اليوم، إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ستستمر في التدفق في الوقت الحالي، غير أن الوقت ينفد، في تحذير للكونغرس.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها في قاعة روزفلت بعد أن صوَّت الكونغرس في وقت متأخر من ليل أمس السبت على تجنب إغلاق الحكومة عبر إقرار حزمة تمويل قصيرة الأجل، أسقطت مساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا: «لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بقطع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا».

وتابع: «أمامنا وقت.. ليس الكثير من الوقت، وثمة إلحاح كبير»، مشيراً إلى أن فاتورة التمويل تستمر حتى منتصف نوفمبر فقط.

وحث الرئيس الأمريكي الكونغرس على التفاوض حول حزمة مساعدات في أقرب وقت ممكن، قائلاً: «سوف ننجز الأمر».

كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنى، مساء أمس، إجراء طارئاً يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية موقتاً لمدة 45 يوماً.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مشروع قانون لتمويل الحكومة بقيمة 1.66 تريليون دولار.

ويتضمن التشريع 16 مليار دولار لتمويل الإغاثة في حالات الكوارث، ولكنه ليس للمساعدات الخاصة بأوكرانيا.

وقال المشرعون من كلا الحزبين، الذين يدعمون التمويل لأوكرانيا، إنه سيتم التعامل مع هذا الأمر بشكل منفصل.

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