حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي في المقدمة .. انتخابات في سلوفاكيا تحدد مسار السياسة الخارجية ودعم أوكرانيا

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حلّ حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي بزعامة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميشال سيميتشكا أولا في الانتخابات السلوفاكية المبكرة التي جرت السبت وفقا لاستطلاعين للرأي.

وحصل الحزب على نسبة 23,5% وفقا لاستطلاع أجرته وكالة فوكوس لتلفزيون ماركيزا وعلى 19,97% في استطلاع أجرته مجموعة RTVS الإعلامية العامة، فيما حل حزب "سمير-إس دي" Smer-SD الشعبوي في المرتبة الثانية.

وكان الناخبون في سلوفاكيا أدلوا السبت بأصواتهم في عملية اقتراع تنافسية ستحدد نتيجتها إلى حد كبير، مسار السياسة الخارجية ودعم أوكرانيا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، العاشرة مساء (الثامنة مساء ت غ).

ويتوقع أن تعلن النتائج الرسمية صباح الأحد.

وتنافس في الانتخابات بشكل رئيسي حزب "سمير-أس دي" اليساري بزعامة رئيس الوزراء الشعبوي السابق روبرت فيكو، وحزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي بزعامة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميشال سيميتشكا، في هذه البلاد المقدر عدد سكانها بـ5,4 ملايين نسمة.

وقالت دانييلا فونغرايوفا التي أدلت بصوتها في براتيسلافا إنها تريد التغيير لأن "الثقافة السياسية والسلوكيات تراجعت إلى مستوى متدن جدا". وأضافت لفرانس برس "أعتقد أيضا أن أطفالنا يستحقون مستقبلا كريما".

أدلى فيكو بصوته في قرية شمال شرق براتيسلافا برفقة والدته. وقال في شريط مصوّر إنه يرغب في أن تخلو سلوفاكيا "من الهواة والمخطئين المفتقدين للخبرة الذين يدخلوننا في مغامرات مثل الهجرة والحرب".

من جهته، أدلى سيميتشكا بصوته في إحدى مدارس العاصمة، متوقعا أن تكون النتائج متقاربة. ودعا الناخبين الى الإدلاء بأصواتهم لأن "كل صوت سيكون له تأثير"، وآملا في أن "تستمر الحكومة المقبلة في دعم أوكرانيا".

ويرجح أن يحتاج الفائز في الانتخابات الى التحالف مع أحزاب أخرى صغيرة لتشكيل ائتلاف يتيح انتزاع الغالبية في البرلمان المكوّن من 150 نائبا.

وسيتولى الفائز تشكيل الحكومة الجديدة لتحلّ بدلا من ائتلاف يمين الوسط الذي أمسك بالسلطة منذ عام 2020 عبر ثلاث حكومات مختلفة.

وخلال الحملة الانتخابية التي تخللتها مشاحنات بين المرشحين، وجّه فيكو انتقادات لاذعة الى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجتمع الميم. كما رفض أي مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا.

في المقابل، قدّم سيميتشكا طروحات انتخابية مناقضة، متعهدا تخليص سلوفاكيا من "الماضي"، في إشارة الى الفترة التي شغل فيها فيكو رئاسة الوزراء (بين العامين 2006 و2010، ولاحقا بين 2012 و2018). ودعا مواطني بلاده إلى "الاقتراع للمستقبل".

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