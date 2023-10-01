روسيا لا تخفي نيتها ضم مناطق جديدة من أوكرانيا

المصدر: عواصم- وكالات

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واصلت موسكو احتفالاتها بالذكرى السنوية لضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا إليها، ولم تخف رغبتها في ضم مناطق جديدة، فيما أعلنت كييف عن إنشاء تحالف دولي جديد لتصنيع الأسلحة.

وفي خطاب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية الضم، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، على أن سكان مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون «اتخذوا خيارهم - أن يكونوا مع وطنهم الأم».

وقال بوتين «من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا».

وتعهد بوتين بإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب. وقال «ستتم إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمباني السكنية والطرق والمتاحف والآثار وترميمها».

وأصدر بوتين مرسوماً بأن السبت، 30 سبتمبر، عطلة رسمية، بمناسبة «يوم الوحدة» مع روسيا، وهو الذي وقع فيه على مراسيم الضم قبل عام.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي ديميتري مدفيديف أن روسيا ستسيطر على أراضٍ إضافية في أوكرانيا. وكتب مدفيديف على تليغرام إن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى إنهاء النظام في كييف بشكل كامل و«تحرير الأراضي الروسية أصلاً»، وفق تعبيره. وأكد «النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا».

تحالف أسلحة

في كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، عن إنشاء ما أطلق عليه «تحالف الصناعات الدفاعية» لتصنيع الأسلحة في البلاد.

وقال زيلينسكي الذي نظم منتدى من أجل صناعة الدفاع الدولية في كييف، إن تطوير صناعة دفاعية حديثة في أوكرانيا أولوية قصوى للبلاد. وأضاف أن الهدف هو جعل أوكرانيا أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم.

وأوضح أن التحالف الجديد سوف يستند إلى إعلان جرى توقيعه بالفعل من جانب 13 شركة أسلحة رائدة. وقال إن بلاده تعتزم إنتاج الصواريخ والمسيرات وقذائف المدفعية.

وشاركت 252 شركة من أكثر من 30 دولة في المنتدى الصناعي الذي استضافته كييف.

قصف متبادل

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنها أسقطت تسعة صواريخ أوكرانية أطلقت على منطقة بيلغورود الجنوبية المتاخمة لأوكرانيا.

وأفاد مسؤولون في منطقة بريانسك الروسية بانقطاع إمدادات الطاقة بعد هجوم غير محدد على بلدة بوغار.

وقال مسؤولون في كييف إن القوات الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 40 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم ليلي على مناطق مختلفة.

وأمرت السلطات في منطقة فينيتسيا غربي أوكرانيا بإجلاء السكان أمس، قائلة إن هجوماً شنته روسيا ألحق أضراراً بأحد مواقع البنية التحتية.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للتلفزيون الأوكراني إن روسيا واصلت هجومها على البنية التحتية للموانئ، ومنها تلك على نهر الدانوب.

وقالت السلطات في منطقة خيرسون الجنوبية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالمنطقة القريبة من الخطوط الأمامية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة «دنبروبتروفسك»، سيرغي ليساك، على تطبيق «تليغرام». وكتب ليساك «الليلة (قبل) الماضية، تم قصف البلدة بالمدفعية الثقيلة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا».

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