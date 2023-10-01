الأمطار تُغرق نيويورك وتشل الطرقات

المصدر: نيويورك - وكالات

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شهدت مدينة نيويورك أحد أكثر الأيام صعوبة في الطقس منذ عقود، بعد هطول أمطار غزيرة على العديد من خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية للركاب، وتقطع السبل بالسائقين على الطرق السريعة، بينما غمرت مياه الأمطار الأقبية، وأغلقت صالة في مطار لاغوارديا لساعات.

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن نحو 21.97 سنتيمتراً من الأمطار هطلت على مطار جون إف كينيدي بحلول ليل الجمعة، متجاوزة الرقم القياسي لأي يوم في سبتمبر والمسجل خلال إعصار دونا عام 1960.

وشهدت أجزاء من بروكلين أكثر من 18.41 سنتيمتراً، مع تسجيل بقعة واحدة على الأقل 6 سنتيمترات في ساعة واحدة، وفقاً لمسؤولي الطقس والمدينة.

خطر المغادرة

وقالت وونغ «كنت قلقة للغاية»، موضحة أن المغادرة أصبحت خطيرة للغاية. «كان الخارج مثل البحيرة.. مثل المحيط».

في غضون دقائق، ملأ الماء قبو المبنى حتى السقف تقريباً. وبعد الوفيات التي شهدتها العائلة عام 2021، تم تحويل الطابق السفلي إلى غرفة ترفيه. ولكن تعرض للدمار الآن.

وقال مسؤولو المدينة إنهم تلقوا تقارير عن غمر ست شقق في الطابق السفلي، لكن جميع السكان خرجوا بسلام. وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول وعمدة المدينة إريك آدامز حال الطوارئ وحثا الناس على البقاء في أماكنهم إن أمكن.

وتم تعليق كل خط مترو أنفاق جزئياً على الأقل، أو إعادة توجيهه، أو تشغيله مع تأخيرات. وتم تعليق خدمة السكك الحديدية للركاب من مانهاتن، لكنها استؤنفت بحلول المساء.

وقال مسؤولو النقل إن طريق لونغ آيلاند للسكك الحديدية تعطل، وتقطعت السبل بـ 44 حافلة من أصل 3500 حافلة بالمدينة وتعطلت خدمة الحافلات في جميع أنحاء المدينة.

وأظهرت صور مواقع التواصل الاجتماعي وصول مستوى المياه إلى أعلى أبواب السيارات في الشوارع، بينما تحولت الطرق إلى بحيرات، واجتاحت المياه الطوابق السفلى من المباني.

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