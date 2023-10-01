01 أكتوبر.. حدث وتاريخ 1791 الجمعية الوطنية الفرنسية تعقد أولى جلساتها، وهي أول برلمان لفرنسا بعد الثورة. 1949 تأسيس جمهورية الصين الشعبية من قبل ماو تسي تونغ، وتعيين شو إن لاي على رأس الحكومة. 1965 نفذ جنرالات في الجيش الإندونيسي محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس أحمد سوكارنو. 1970 تشييع جنازة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بعد يومين من وفاته في 28 سبتمبر. صورة التاريخ: 01 أكتوبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App