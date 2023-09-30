قبل ساعات من انقضاء أجل التمويل الحالي.. مجلس النواب الأمريكي يقر خطة تمويل مؤقتة ويتجنب الإغلاق الحكومي

المصدر: وكالات

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أقر مجلس النواب الأمريكي السبت خطة تمويل مؤقتة ليتجنب بذلك الإغلاق الحكومي قبل ساعات من انقضاء أجل التمويل الحالي.

و تبنى مجلس النواب الامريكي إجراء لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الادارة الفيدرالية قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.

واحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ. وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الامر الذي أيده الديمقراطيون.

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