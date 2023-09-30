الأمم المتحدة: وصول أكثر من 100 ألف لاجئ إلى أرمينيا منذ عملية أذربيجان العسكرية على ناغروني قرة باغ

المصدر: رويترز

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أعلنت الأمم المتحدة أن ما يزيد عن 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا منذ العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان لاستعادة السيطرة على إقليم ناغروني قرة باغ، في حين عانى آلاف آخرون من التأخير لساعات طويلة بسبب التكدس عند الحدود.

وقال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الجمعة "الكثير جياع ومتعبون وفي حاجة إلى المساعدة الفورية.. المساعدة الدولية مطلوبة بشكل عاجل للغاية".

وقالت إيطاليا إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي توفير ملاجئ مؤقتة وإمدادات طبية لمساعدتها في التعامل مع اللاجئين.

وقالت سيرانوش سركسيان الصحفية المستقلة التي تكتب تقارير عن فرار الأرمن من ناغروني قرة باغ لرويترز إن الآلاف عالقون على الطريق السريع الجبلي المؤدي إلى أرمينيا وإن أمتعتهم مكدسة في سيارات.

وأضافت أن كثيرين منهم في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة. وتابعت "كما ترون ما زلنا عالقين على الطريق".

وقالت "هذا النزوح الجماعي لا يطاق فعليا لأننا أمضينا 16 ساعة على هذا الطريق... ويبدو أننا لن نتمكن خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة من الوصول إلى الحدود".

وبدأ الكثير من الأرمن البالغ عددهم 120 ألفا في قرة باغ ما أصبح نزوحا جماعيا نحو أرمينيا في أعقاب الهجوم الخاطف الذي نفذته أذربيجان واستعادت به الإقليم الانفصالي.

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