أربعة قتلى وخمسة مفقودين إثر انهيار منجم ذهب غير قانوني في زيمبابوي

المصدر: أ ف ب

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قضى أربعة من عمال المناجم واعتبر خمسة آخرون مفقودين إثر انهيار منجم ذهب غير قانوني في زيمبابوي، حسبما افادت رئيسة اتحاد عمال المناجم في هذا البلد هنرييتا روشوايا وكالة فرانس برس.

وقالت روشوايا "تم سحب أربع جثث حتى الآن"، ولا يزال خمسة عمال آخرين محتجزين تحت الأنقاض ولم يعرف ما اذا كانوا احياء.

وقع الحادث الجمعة في شيغوتو على بعد نحو 120 كلم غرب العاصمة هراري.

وبعيد انهيار المنجم الجمعة، "خرج 13 عاملا أحياء" وتم مذاك اسعاف ثمانية آخرين، وفق المصدر نفسه.

وصباح السبت، نقل التلفزيون الرسمي عن مساعد وزير المناجم انه تم العثور على ثلاث جثث.

وذكر التلفزيون أن عمليات الاسعاف "التي تقوم بها الحكومة بمساعدة عمال مناجم" تتواصل السبت.

تملك الدولة الواقعة بجنوب إفريقيا احتياطيا هائلا من البلاتين والالماس والذهب والفحم والنحاس. وبسبب الاقتصاد المتعثر يزدهر التعدين غير القانوني وكثيراً ما يجري في ظروف خطرة.

ويتكرر وقوع الحوادث. ففي فبراير 2019 لقي 24 عامل منجم حتفهم عندما غمرت مياه الأمطار الغزيرة منجما مهجورا في وسط زيمبابوي.

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