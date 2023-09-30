احتدام الجدال بين الحكومة الألمانية وإيلون ماسك يصل حد التوبيخ بشأن سفن إنقاذ المهاجرين

المصدر: أ ب

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وبخت الحكومة الألمانية إيلون ماسك، مالك موقع (إكس)- منصة تويتر سابقا- بعد أن انتقد العمل الأخير لسفن إنقاذ المهاجرين التي تعمل بها جماعات إنسانية ألمانية في البحر المتوسط.

شارك ماسك في وقت متأخر الجمعة مقطعا مصورا يظهر مهاجرين وعمال إغاثة على متن قارب.

أشاد الحساب اليميني الذي وضع المحتوى لأول مرة على إكس، بحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي اتخذ موقفًا متشددًا بشأن قضايا الهجرة.

كتب ماسك في رسالته "هل الجمهور الألماني على علم بذلك؟".

ردت وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية على ماسك مباشرة على (إكس) بقولها: "نعم.. وهذا ما يسمى إنقاذ الأرواح".

رد ماسك بأنه يشك في أن الرأي العام الألماني يدعم تصرفات المنظمات غير الحكومية التي تأخذ طالبي اللجوء من سفن غير صالحة للإبحار في البحر المتوسط.

وأكد أيضًا أن قيام السفن التي تديرها ألمانيا بإحضار المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى الأراضي الإيطالية يعد انتهاكًا "بالتأكيد" لسيادة إيطاليا.

وكتب إلى وزارة الخارجية "لذلك أنتم فخورون بذلك بالفعل.. رائع" مضيفًا أنه يعتقد أن مثل هذه العمليات البحرية تعد بمثابة "أجواء غزو".

يأتي هذا التبادل في الوقت الذي عادت فيه الهجرة إلى الواجهة السياسية في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، حيث يتجادل المسؤولون الحكوميون وسياسيو المعارضة حول أفضل السبل للتعامل مع العدد المتزايد من المهاجرين الوافدين.

دقت المدن والمجتمعات في جميع أنحاء ألمانيا ناقوس الخطر، قائلة إنها لم تعد لديها أماكن لاستيعابهم وتوفير أماكن لرياض الأطفال والمدارس.

تقدم أكثر من 220 ألف شخص بطلب لجوء في ألمانيا في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام. وفي عام 2022 بأكمله، تقدم نحو 240 ألف شخص بطلب اللجوء. في الفترة 2015-2016، تقدم أكثر من مليون شخص بطلب لجوء في ألمانيا.

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