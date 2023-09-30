أسعار الذهب تسجل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية .. ويستقر عند 1850 دولاراً
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سجلت أسعار الذهب خسائر شهرية وفصلية وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وتكبد الذهب خسائر أسبوعية بنسبة 4.6% وخسائر شهرية بنسبة 5%، وخسائر فصلية بنسبة3.6 %.
وانخفض السعر الفوري للذهب يوم الجمعة 0.8% إلى 1850.44 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر.
وأغلقت العقود الأمريكية للمعدن النفيس منخفضة 0.7% عند 1866.10 دولاراً للأوقية.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة حيازة الذهب، الذي يتم تسعيره بالدولار ولا يدر أي فائدة.
وكتب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، في مذكرة: "من غير المرجح أن يختفي الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد فشل الهبوط الناعم، حيث تبدو توقعات الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة تواجه تحديات متزايدة".