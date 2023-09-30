أسعار الذهب تسجل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية .. ويستقر عند 1850 دولاراً

المصدر: نيويورك - وكالات

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سجلت أسعار الذهب خسائر شهرية وفصلية وسط ‏توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.‏

وتكبد الذهب خسائر أسبوعية بنسبة 4.6% وخسائر شهرية بنسبة 5%، وخسائر ‏فصلية بنسبة3.6 ‎‏%.‏

وانخفض السعر الفوري للذهب يوم الجمعة 0.8% إلى 1850.44 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى له في أكثر من ‏ستة أشهر.

وأغلقت العقود الأمريكية للمعدن النفيس منخفضة 0.7% عند ‏‏1866.10 دولاراً للأوقية.‏

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة حيازة الذهب، الذي يتم تسعيره ‏بالدولار ولا يدر أي فائدة.‏

وكتب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، في مذكرة: ‏‏"من غير المرجح أن يختفي الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد فشل الهبوط ‏الناعم، حيث تبدو توقعات الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة تواجه تحديات ‏متزايدة". ‏

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