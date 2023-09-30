أمريكا تدعو صربيا إلى سحب قواتها على حدود كوسوفو

المصدر: واشنطن - وكالات

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دعا البيت الأبيض صربيا، أمس، إلى «سحب» وحدات من قواتها منتشرة عند الحدود مع كوسوفو مع تصاعد التوتر بين الجانبين بعد اشتباكات في قرية كوسوفية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، «نحضّ صربيا على سحب هذه القوات من الحدود»، مشيراً إلى أن حشد القوات، بما يشمل نشراً «غير مسبوق» لبطاريات المدفعية، هو «تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية».

وكانت كوسوفو قد طالبت أول من أمس بفرض عقوبات دولية على صربيا، مؤكدة أن بلغراد كانت وراء المجموعة المسلحة التي يشتبه في أنها قتلت شرطياً كوسوفياً، الأحد الماضي.

فيما قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أمام البرلمان «يجب معاقبة صربيا على ذلك».

وأضاف أنه في حال لم تفرض عقوبات عليها «ستعيد الكرة»، لأن «الترسانة العسكرية للمحترفين الصرب الذين هاجموا في بانيسكا كانت مؤلفة من أسلحة أتت من صربيا»، في إشارة إلى الترسانة الكبيرة التي تقول سلطات كوسوفو إنها ضبطتها في هذه البلدة الواقعة في شمال كوسوفو خلال عملية ضد هذه المجموعة، بعد قتل شرطي من ألبان كوسوفو في كمين.

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