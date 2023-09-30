محادثات صينية أمريكية.. وقمة مرتقبة بين شي وبايدن

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى دبلوماسيان كبيران، صيني وأمريكي، «مشاورات صريحة، ومعمقة، وبنّاءة» في واشنطن، وسط أنباء عن زيارات أخرى لمسؤولين صينيين كبار، تمهيداً لقمة مرتقبة تجمع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بنظيره الأمريكي، جو بايدن في العاصمة واشنطن، تتوّج سلسلة من التبادلات الرسمية الرفيعة المستوى واتخاذ خطوات عملية لتخفيف التوترات المتصاعدة بين البلدين العملاقين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون آسيا، سون ويدونغ، التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال كريتنبرينك، وأوضحت أن الجانبين أجريا «مشاورات صريحة ومتعمقة وبنّاءة حيال القضايا الإقليمية في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة».

وأفادت تقارير بأن بكين وواشنطن تناقشان رحلة يقوم بها نائب رئيس الوزراء الصيني، هي لايفينغ (وهو كبير مساعدي الرئيس شي جين بينغ للسياسة الاقتصادية)، إلى واشنطن، ليكون المسؤول الصيني الأرفع الذي يسافر إلى الولايات المتحدة منذ تولي بايدن منصبه مطلع 2021. وكذلك يخطط أيضاً لزيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى واشنطن أكتوبر المقبل تحضيراً لقمة شي مع بايدن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز