"يحدث في السويد".. استدعاء الجيش لقتال رجال العصابات في أعقاب موجة جريمة غير مسبوقة

المصدر: أ ب

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أعلنت السلطات في السويد اعتزامها تكليف جيش البلاد بتنفيذ بعض المهام لمساعدة الشرطة في أعقاب موجة جريمة غير مسبوقة.

ومن شأن مشاركة الجيش في مكافحة الجريمة أن تصبح خطوة غير عادية إلى حد بعيد بالنسبة للسويد، ما يسلط الضوء على خطورة عنف العصابات الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد هذا الشهر.

وإلى ذلك، قال رئيس الوزراء أولف كريسترسون إن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل كيف يمكن للقوات المسلحة والشرطة العمل معا.

وقال قائد الشرطة الوطنية إن ذلك لن يشمل قيام الجيش بأعمال الشرطة المباشرة.

كان تصاعد عمليات إطلاق النار والتفجيرات في سبتمب استثنائيا، وقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في الأيام الأخيرة في هجمات منفصلة يشتبه أنها على صلة بعصابات إجرامية.

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