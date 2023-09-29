وفاة السيناتور الديمقراطية الأمريكية المخضرمة ديان فاينشتاين عن عمر ناهز 90 عاما

المصدر: أ ب

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توفت السيناتور الديمقراطية الأمريكية المخضرمة، ديان فاينشتاين، عن عمر ناهز 90 عاما، حسبما أعلن مكتبها يوم الجمعة.

وقال مكتبها إنها توفت ليل الخميس في منزلها بواشنطن العاصمة.

شغلت فاينشتاين منصب كبير أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا منذ العام 1992. وكانت من بين العديد من النساء الرائدات المنتخبات للكونغرس في ذلك العام.

كما كانت فاينشتاين مدافعة عن الأولويات الليبرالية المهمة لولايتها، ولكنها كانت معروفة أيضا بأنها مشرعة براغماتية تواصلت مع الجمهوريين وبحثت عن أرضية مشتركة.

جاءت اللحظة المحورية في مسيرة فينشتاين السياسية عام 1978 عندما قتل عمدة سان فرانسيسكو، جورج موسكون، والمشرف هارفي ميلك، في قاعة المدينة على يد المشرف السابق دان وايت.

و

كانت فينشتاين رئيسا لمجلس المشرفين، وخلفت موسكون تلقائيا في منصب عمدة المدينة.

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