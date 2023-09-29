بقّ الفراش على طاولة اجتماع حكومة فرنسا الأسبوع المقبل

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستناقش، الأسبوع المقبل، قضية انتشار بقّ الفراش ومواجهة انتشاره في البلاد.

وتعهدت الحكومة، اليوم، رداً على طلب من بلدية باريس، بالتحرك بصورة أكبر، لمواجهة انتشار بقّ الفراش.

وأفادت بأنها ستعقد، الأسبوع المقبل، اجتماعاً للجهات الموفّرة لخدمات النقل، بغية اتخاذ إجراءات حماية أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

وكتب وزير النقل، كليمان بون، على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»: «سأجمع الجهات المشغّلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل، للبحث في الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين وطمأنتهم وتوفير حماية أكبر لهم».

وطلبت بلدية باريس، أمس، من الحكومة وضع خطة عمل لمكافحة بقّ الفراش، معربةً عن قلقها لعودة هذا النوع من الطفيليات بكثافة.

ورأى النائب الأول لرئيس البلدية، إيمانويل غريغوار، أن على الدولة أن تعقد اجتماعاً عاجلاً لجميع المعنيين، من أجل تنفيذ خطة عمل تتناسب مع حجم هذه الآفة، في حين تستعد فرنسا بكاملها لاستضافة الألعاب الأولمبية.

وأفيد في الأسابيع الأخيرة عن وجود بق فراش في دور سينما وقطارات فائقة السرعة ومترو باريس وفي منطقة الانتظار بمطار رواسي، لكن لم تُثبت صحة كل هذه الحالات.

وأفيد مثلاً، الأربعاء، عن الاشتباه بوجود بق فراش في مقصورة القيادة في أحد قطارات الأنفاق، وفقاً لهيئة النقل في باريس، ولكن تبيَّن بعد فحصه بكامله أن النتيجة سلبية، على ما أكدت المؤسسة اليوم.

وأشارت إلى أن كل تجهيزاتها تخضع لتنظيف شامل ودائم، ولم تُسجّل في الأيام الأخيرة أية حالة مؤكدة لوجود بق فراش في مركباتها، سواء في المترو أو محطة القطارات السريعة أو الترامواي أو الحافلات.

وكذلك أفادت مجموعة «إس إن سي إف» للسكك الحديد، اليوم، بأنه لا تأكيد لأي حالة وجود بق فراش في الأيام الأخيرة في القطارات الفائقة السرعة التابعة لها.

واختفت هذه الحشرات من الحياة اليومية في خمسينيات القرن العشرين، ثم عاودت الظهور خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة في عدد من الدول المتقدمة بفعل وتيرة الحياة القائمة بصورة متزايدة على التنقّل والنمط الاستهلاكي القائم على شراء السلع المستعملة، إضافة إلى تسجيل مقاومة للمبيدات الحشرية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز