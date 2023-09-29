المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل ترفض طلب جايير بولسونارو وتثبت قرار حرمانه من الترشح

المصدر: أ ف ب

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رفضت المحكمة الانتخابية البرازيلية العليا الخميس طلباً تقدّم به جايير بولسونارو وثبتت قرار عدم أهلية الرئيس السابق للترشح مدة ثماني سنوات بسبب "التعسف في استخدام السلطة".

وأكد حكم القضاة السبعة قرار المحكمة السابق الصادر في 30 يونيو لحرمان بولسونارو من إمكان الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026 بسبب "التعسف في استخدام السلطة" و "سوء استخدام وسائل التواصل".

وكان أمام القضاة مهلة حتى الخميس للكشف عن قرارهم على موقع المحكمة الإلكتروني.

وكان رئيس البلاد السابق بين العامين 2019 و2022 وصف الحكم بأنه "طعنة في الظهر" وأعلن أنه سيستأنفه أمام المحكمة الفدرالية العليا أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وصدر القرار في حق بولسونارو بسبب انتقاده لصناديق الاقتراع الإلكترونية من دون أن يقدّم أي دليل، قبل ثلاثة أشهر على انتخابات فاز بها منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وخلال اجتماع في برازيليا مع سفراء في 18 يوليو 2022 نشر معلومات مضللة حول التصويت الإلكتروني وألمح إلى احتمال تدخل الجيش في حال حصول ثغرات في هذا النظام.

وتنظر المحكمة الانتخابية العليا في 15 قضية أخرى بشأن بولسونارو الذي تطاله خمسة تحقيقات أمام المحكمة العليا يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن.

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