بلينكن: الصين تطمح لتكون «القوة المهيمنة» عالمياً

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، إن الصين تسعى إلى أن تصبح «القوة المهيمنة» في العالم على حساب الولايات المتحدة، مكرراً تحذير بكين من إثارة توتر بشأن تايوان.

في حين سبق لعدد من الرؤساء الأمريكيين أن اعتبروا الصين التحدي الاستراتيجي الأبرز للولايات المتحدة على المدى الطويل، يرى محللون أن بكين تسعى للحد من النفوذ الأمريكي في آسيا أكثر مما تسعى للحلول بدلاً منها على الساحة الدولية.

ورداً على سؤال بشأن نوايا الصين خلال منتدى أقامته مجلة «ذا أتلانتيك»، صرح بلينكن: «أعتقد أن ما تريده هو أن تصبح القوة المهيمنة في العالم، عسكرياً، واقتصادياً، ودبلوماسياً».

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