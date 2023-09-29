اتفاق أوروبي «قريب» على سياسة جديدة إزاء المهاجرين

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

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أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أمس، عن تفاؤلهم حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكدت ألمانيا تأييدها لها.

وقال المفوض، مارغريتيس سخيناس، لدى توجهه للمشاركة في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي: «نقترب حالياً من الاتفاق الكبير الذي تحتاجه أوروبا بعد سنوات عدة من الإخفاقات».

وأعربت مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، عن أملها في إنجاز الجزء الأخير من الاتفاق الذي يعطّل تبنيه.

وتسود التكتل حالة استياء فيما يواجه ازدياداً في الهجرة غير المنظمة، بحيث باتت مراجعة اتفاق الهجرة واللجوء القائم حاجة ملحة مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويهدف الإصلاح، الذي عرض قبل ثلاث سنوات، إلى حمل بلدان الاتحاد الأوروبي، عبء الاهتمام بالقادمين، إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين (خصوصاً من إيطاليا أو اليونان)، أو المساهمة مالياً لدعم البلدان التي تقوم بذلك.

وحضت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في تصريحات أدلت بها خلال زيارة إلى كرواتيا، وزراء داخلية التكتل على التوصل إلى الاتفاق. وقالت: «علينا الآن إتمام المهمة. علينا ضمان التطبيق المناسب لاتفاق الهجرة واللجوء». فيما أعرب وزراء دول أوروبية عن تفاؤلهم حيال إمكانية تحقيق ذلك.

فيما أكدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أنها واثقة من تحقيق نتائج جيدة، وقالت: «بالنسبة لنا، من المهم أنه حتى في حالات الأزمات.. ألا تستغل الدولة الأمر بشكل متهور من أجل خفض المعايير». بينما أوردت وسائل إعلام ألمانية، أن المستشار، أولاف شولتس، قرر عدم الوقوف في وجه أي اتفاق.

وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا: «نقترب كثيراً من التوصل إلى اتفاق»، أما نظيره النسماوي، غرهارد كارنر، فأكد شعوره بـ«السعادة والامتنان لوجود تحرك في الساعات والأيام الأخيرة بشأن الملف».

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