رئيسة تايوان تطلق أول غواصة محلية الصنع في الجزيرة للاختبار

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أطلقت رئيسة تايوان أول غواصة محلية الصنع في الجزيرة للاختبار اليوم الخميس في ميناء في كاوشيونغ.

ستكون الغواصة، إذا نجحت في اختباراتها، بمثابة إنجاز كبير لتايوان في مجال بناء السفن وتصميمها.

قالت الرئيسة تساي إنغ وين في حفل الإطلاق: "في الماضي، كان إنشاء غواصة محلية الصنع يعتبر أمرًا مستحيلًا، ولكن اليوم أمامكم غواصة صممها وبناها مواطنونا ... إنه التنفيذ الملموس لقرارنا بحماية" تايوان.

قال تشينغ وين لون، رئيس شركة سي إس بي سي التايوانية، التي قادت عملية بناء الغواصة، إن العملية كانت "تعذيباً". ولكن استكمالها يشكل علامة فارقة مهمة في استراتيجية تايوان المتمثلة في تبني الحرب غير متماثلة.

وقال في الحفل الذي أقيم في حوض بناء السفن التابع لشركة شركة سي إس بي سي: "على الرغم من أننا عملنا بهدوء خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن هذا لا يعني أن العملية كانت سلسة للغاية".

بعد سنوات من البناء والتصميم، سيبدأ النموذج الأولي في الاختبار في الميناء قبل اختباره في المحيط.

تم تسمية الغواصة هاي كون، حرفيًا " الكون البحري"، على اسم نوع من الأسماك الموجودة في الأدب الصيني يسمى كون، ذو أبعاد أسطورية. استغرق الأمر سبع سنوات من التصميم والبناء.

لن يتم تسليمها إلى الجيش إلا بعد اجتياز اختبارات الميناء والمحيطات. تخطط تايوان لبناء غواصة أخرى إذا نجحت، على أن يتم نشرهما بحلول عام 2027، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية شبه الرسمية.

بدأت تايوان المهمة المكلفة والمستهلكة للوقت المتمثلة في بناء غواصاتها الخاصة بعد أن نجحت بيجين في منعها من شراء مثل هذه الغواصات من الخارج من خلال استخدام التهديدات الاقتصادية والدبلوماسية.

في السنوات الأخيرة، كثفت الصين مناوراتها العسكرية التي تستهدف الجزيرة، وأرسلت طائرات مقاتلة وسفنًا بحرية للقيام بدوريات وإجراء تدريبات في المياه والسماء بالقرب من تايوان.

حضر الحفل رئيسة سفارة الولايات المتحدة الفعلية ساندرا أودكيرك، بالإضافة إلى الوفدين التجاريين الياباني والكوري الجنوبي المقيمين في تايوان.

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