بلجيكا تعتقل 25 من «المتاجرين بالبشر»

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

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أعلن مكتب النائب العام البلجيكي إلقاء القبض على 25 مشتبهاً بهم في البلاد، أمس، خلال 12 مداهمة في إطار تحقيقات في الاتجار البشر والاستغلال الجنسي.

وقامت الشرطة بتفتيش 56 منزلاً في العاصمة بروكسل، وفي انتويرب وليجه وإيست فلاندرز. وقال مكتب النائب العام في بيان إن المداهمات تأتي في إطار تحقيق في الاتجار في نساء من نيجيريا وغانا.

وأفاد البيان بأنه إضافة إلى اعتقال 25 شخصاً، تم احتجاز 23 آخرين إثر المداهمات. وسوف يقرر أحد القضاة ما إذا كان سيتم إحالة المشتبه بهم إلى المحاكمة.

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