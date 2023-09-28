شخبوط بن نهيان يشارك في لقاءات رفيعة المستوى ضمن وفد الدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ضمن وفد الإمارات العربية المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78 والتي عقدت في نيويورك هذا الشهر.

والتقى معاليه خلالها بعدد من مسؤولي الدول الأفريقية في عدد من الأنشطة رفيعة المستوى في مقر بعثة دولة الإمارات في نيويورك.

وأجرى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، اجتماعات ومحادثات مثمرة مع كل من جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، وفخامة هيغ جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، ومعالي روبرت دوسي وزير الخارجية والتكامل الإقليمي في جمهورية توغو، ومعالي محمد صالح النظيف وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، وأندرو زولي كبير مسؤولي التأثير العالمي في منظمة "بلانت".

كما التقى معاليه، بمعالي ليموجانغ كوابي وزير خارجية جمهورية بوتسوانا، ومعالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ومعالي ظهير ذو الكمال وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة، ومعالي سيلا إيفيت وزير الخارجية في جمهورية مدغشقر، والدكتور بيتر موتوكو ماتوكي الأمين العام لجماعة شرق أفريقيا، والسيد عبدو أباري الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا.

واجتمع معاليه بفخامة وافيل رامكالوان رئيس جمهورية سيشل، ومعالي عائشة تال سال وزيرة الخارجية لجمهورية السنغال، ومارثا أما أكيا بوبي مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا، ومعالي نانسي تيمبو وزيرة الخارجية لجمهورية مالاوي، وسعادة السفير كريستيان باك، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية والمبعوث الخاص إلى ليبيا، وشارك معاليه في اجتماع "المجموعة الرباعية" بشأن الأوضاع في السودان، إلى جانب ممثلين من المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

ومثّل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى جانب معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وفد دولة الإمارات خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مبادرات محمد بن راشد العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية والتي تهدف إلى توسعة نطاق أنشطة "المدرسة الرقمية" في أفريقيا.

وتأتي لقاءات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان مع أصحاب الفخامة رؤساء الدول الأفريقية وأصحاب المعالي الوزراء ممثلي الدول الأفريقية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع دول القارة الأفريقية وتطلعاتها إلى العمل مع الدول الأفريقية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أفضل للجميع ولخدمة المصالح المتبادلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز