موسكو تتوعد بحرق «أبرامز» الأمريكية في أوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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ردت موسكو على إعلان كييف مقتل قائد أسطول البحر الأسود بنشر فيديو له، وتوعدت بحرق دبابات أبرامز الأمريكية التي تسلمتها أوكرانيا قبل يومين، في حين قصفت لليلة الثانية ميناءي أوديسا على البحر الأسود وإسماعيل على نهر الدانوب.

وظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف الذي أعلن الجيش الأوكراني، أمس، أنه قتله الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية أمس.

وكان الجيش الأوكراني أعلن، الاثنين، أنه قتل «34 ضابطاً، بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود» في ضربة صاروخية، الجمعة، على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم، إلا أن موسكو لفتت إلى أن عسكرياً واحداً فقط في عداد المفقودين بعد الهجوم.

وظهر سوكولوف بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ولفت بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية إلى أن الاجتماع جرى أمس الثلاثاء.

وفي مقطع فيديو مدته ثماني دقائق وزعته الوزارة في وقت لاحق، ظهر سوكولوف على الشاشة مرات عدة من دون أن يتكلّم.

وحول دبابات أبرامز التي تسلمت أوكرانيا من واشنطن دفعة أولى منها، الاثنين، توعد الكرملين، أمس، بأن هذه الدبابات «ستحترق»، مؤكداً أن وصولها إلى ساحة المعركة «لن يغير ميزان القوى» بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: «كل هذا لا يمكنه أن يؤثر بأي طريقة على جوهر هذه العملية العسكرية الخاصة، ونتيجتها». وأكد بيسكوف: «لا يوجد علاج سحري ولا سلاح يمكنه تغيير ميزان القوى في ساحة المعركة». وقال بيسكوف إن الجيش الروسي يتعلم باستمرار كيفية التأقلم مع أنواع الأسلحة الجديدة.

قصف أوديسا

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت بالطائرات المسيّرة مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود لليلة الثانية على التوالي، ما أدى إلى أضرار بمركز مراقبة ومستودعات، وتفحم أكثر من 30 شاحنة وإصابة سائقين اثنين، وتعليق خدمة العبارات بين رومانيا وأوكرانيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 26 من 38 طائرة مسيّرة روسية هاجمت مناطق متفرقة في أوكرانيا خلال الليل.

وكانت منطقة أوديسا من بين المواقع المستهدفة ليلاً، ولا سيما مرفأ إسماعيل. وذكر حاكم المنطقة أوليغ كيبر أن الهجوم دام ساعتين. وأوضح: «للأسف أصيبت المنشآت المرفئية في منطقة إسماعيل»، مشيراً إلى إصابة سائقي شاحنة.

هجمات متبادلة

وقالت السلطات الأوكرانية إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص أصيبوا في منطقة خيرسون شرقي أوكرانيا في هجمات جوية روسية.

وقال الحاكم العسكري لخيرسون أولكسندر بروكودين عبر تطبيق تليغرام: إن النشاط الجوي الروسي فوق المنطقة تزايد بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وفي منطقة دنيبروبيتروفسك استهدفت مدينة كريفي ريغ بصاروخ باليستي، وفق معلومات أولية أوردها قائد الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر فيلكول. وأشار عبر تلغرام إلى عدم وقوع ضحايا.

وقصفت مسيّرة أوكرانية محطة كهرباء فرعية في منطقة كورسك الروسية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن سبع بلدات، على ما أكد حاكم المنطقة الحدودية.

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