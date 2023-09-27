موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهام بزعزعة استقرار جنوب القوقاز

المصدر: عواصم - وكالات

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استمر تدفق اللاجئين من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، التي أعلنت أن عددهم تجاوز 19 ألفاً، بينما تتبادل موسكو وواشنطن الاتهام بزعزعة الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.وبدأ الأحد تدفق اللاجئين إلى مدينة غوريس التي تعد المحطة الأولى للفارّين من الإقليم. وعند وصولهم بالسيارات أو الحافلات، وجد الآلاف من سكان ناغورني قره باغ ملجأ في أرمينيا، والبعض يفرّ مشياً. وقال رجل أثناء مروره أمام الجنود الأذربيجانيين: «طردونا».

تبادل اتهامات

وتتبادل موسكو وواشنطن الاتهام بزعزعة الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز. وكتب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف على تطبيق تلغرام: «نحث واشنطن على الامتناع عن الكلمات والأفعال شديدة الخطورة التي تؤدي إلى زيادة مصطنعة في العداء ضد روسيا في أرمينيا».

وجاء تعليق أنتونوف بعد تصريحات في اليوم السابق لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في أعقاب اتهام أرمينيا لموسكو بعدم التدخل عند استيلاء القوات الأذربيجانية الأسبوع الماضي على ناغورني قرة باغ. وقال ميلر للصحافيين: «أعتقد أن روسيا أظهرت أنها ليست شريكا أمنياً يمكن الاعتماد عليه».

واعتبرت باريس، على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية آن-كلير لوغاندر، أن النزوح الضخم للأرمن من ناغورني قره باغ يحدث «تحت أعين روسيا المتواطئة»، حسب تعبيرها.

وذكّرت لوغاندر بأن باريس ستحمّل «أذربيجان كامل المسؤولية عن مصير السكان الأرمن».

مساعدات إنسانية

وناشدت مسؤولة أمريكية كبيرة أذربيجان، أمس، بتسهيل توصيل مساعدات إنسانية ضرورية للمدنيين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ، واصفة الوضع هناك بأنه «مروّع».

وخلال زيارة إلى أرمينيا قالت سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية قيمتها 11.5 مليون دولار.

وأضافت أنه «من المهم للغاية» أن يتم السماح للمراقبين المستقلين ومنظمات الإغاثة بالوصول إلى الناس الذين ما زالوا في حاجة ماسة إلى المساعدة في ناغورني قره باغ.

وفي بروكسل أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم مساعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين يورو (5.3 ملايين دولار) للمتضررين من الصراع في ناغورني قرة باغ.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش: «علينا أن نكون مستعدين لدعم الآلاف الذين قرروا الفرار من ناغورني قرة باغ، خاصة أنه من المرجح أن يواجه اللاجئون تحديات إضافية خلال فصل الشتاء المقبل».

وأضاف: «الاتحاد الأوروبي يعزز من مساعداته الإنسانية بدرجة كبيرة للمنطقة لتقديم مساعدات طارئة للأشخاص المحتاجين داخل ناغورني قرة باغ أو الأشخاص الذين نزحوا الآن في أرمينيا».

وكانت المفوضية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أول دفعة مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف يورو.

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