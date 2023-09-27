النيجر تريد من فرنسا «جدولاً زمنياً» للانسحاب

المصدر: نيامي - أ.ف.ب

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أكّد قادة انقلاب النيجر رغبتهم في وضع «جدول زمني» لانسحاب القوات الفرنسية من أراضيهم الذي يطالبون به منذ عدّة أسابيع، وأعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أمس. وأشار النظام العسكري في النيجر في بيان بُثّ عبر التلفزيون الرسمي الإثنين، إلى أنّ الجدول الزمني لانسحاب القوات الفرنسية المؤلّفة من 1500 جندي في النيجر لمكافحة الإرهاب، يجب أن «يتم في إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فعالية أفضل». وأكّد العسكريون في النيجر أنهم يتوقّعون أن «تلي هذا الإعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنيّة».

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