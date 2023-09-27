هيلاري كلينتون تتهكّم على بوتين بعد توسّع حلف شمال الأطلسي: "وا أسفاه فلاديمير. أنت جلبت ذلك لنفسك"

المصدر: أ ف ب

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تهكّمت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الثلاثاء على خصمها القديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية توسّع حلف شمال الأطلسي منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية.

وعلى هامش مؤتمر لإزاحة الستار عن لوحة البورتريه الرسمية لها في وزارة الخارجية، قالت كلينتون بتهكّم "وا أسفاه فلاديمير. أنت جلبت ذلك لنفسك".

وتابعت "لقد كانت نقطة خلافية. ولطالما قلنا إنّ أحداً ليس مجبراً على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"، مشيرة إلى قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى التكتل الدفاعي.

وسعت ستوكهولم وهلسنكي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعدما بدأت الحرب في أوكرانيا التي كانت قد حاولت دون جدوى الانضواء في التكتل الذي تربط أعضاءه اتفاقية دفاع مشترك.

واعتبر بوتين أنّ تقرّب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي هو من الأسباب التي أدّت إلى الحرب مما استدعى دعماً غربياً قوياً لكييف بما في ذلك تسليح بمليارات الدولارات.

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