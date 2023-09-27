البرلمان السويسري يوافق على بيع دبابات من طراز ليوبارد 2 لألمانيا

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وافق البرلمان السويسري على بيع 25 دبابة من طراز ليوبارد 2 لتعود إلى ألمانيا، الدولة المصنعة، في قرار صدر الثلاثاء ومن شأنه إتاحة الدبابات التي خرجت من الخدمة لنقلها إلى دول أوروبية أخرى.

ووافق على الخطوة المجلس الوطني السويسري بالفعل. وما زالت الحكومة السويسرية تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن تفاصيل بيع الدبابات المشتراة وتوقيته.

وبرغم نقل العديد من الدول الأوروبية الأسلحة إلى كييف، ما زالت سويسرا تبقي على سياسة الحياد التي تتبناها.

ويعني قانون العتاد الحربي السويسري أنه لا يمكن إرسال عتاد حربي إلى دول متورطة في نزاع مسلح.

وذكرت برن أن هذا يظل ساريا بغض النظر عما إذا كانت دولة، مثل أوكرانيا، تمت مهاجمتها وترغب في الدفاع عن نفسها.

ورفضت الحكومة السويسرية اقتراحا لشركة "رواج" السويسرية للأسلحة في يونيو لبيع 96 دبابة من طراز ليوبارد 1 في المخازن إلى ألمانيا حتى يتسنى إصلاحها ومن ثم إرسالها إلى أوكرانيا.

ورغم ذلك طلبت الحكومة الألمانية من سويسرا بيع الدبابات التي خرجت من الخدمة لشركة الأسلحة الألمانية "راينميتال" في فبراير، وتعهدت بأن الدبابات لن يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

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