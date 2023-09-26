خوفا من غزو روسي.. مولدافيا تتفاوض مع فرنسا على اتفاقية دفاعية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت فرنسا الإثنين أنّها باشرت التفاوض مع مولدافيا على إبرام اتفاقية دفاعية مع هذه الدولة الصغيرة التي تخشى تعرّضها لـ"غزو روسي" على غرار ما حصل مع جارتها أوكرانيا.

وقال مكتب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو الذي يقوم بزيارة إلى كيشيناو عاصمة مولدافيا إنّ "فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب المولدافيين في مواجهة أيّ محاولة لزعزعة استقرار" بلدهم.

ومولدافيا، المتاخمة لأوكرانيا، تضمّ في شرقها منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا والتي يبلغ عدد سكّانها 300 ألف نسمة.

وخلال زيارته إلى كيشيناو وقّع ليكورنو مع نظيره المولدافي أناتولي نوساتيي "خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي ومساعدة مولدافيا في تحديث عتادها العسكري"، بحسب ما أعلن الوزير الفرنسي على موقع إكس (تويتر سابقاً).

من جهتها، أعلنت كيشيناو أنّها اشترت رادار غراوند ماستر 200.

وهذا الرادار الذي تنتجه شركة تاليس وسبق لكييف أن طلبت تزويدها إياه، يبلغ مداه 250 كيلومتراً، ومن شأنه تعزيز قدرات مولدافيا في مراقبة مجالها الجوّي.

وقال ليكورنو "علاوة على ذلك، سنجري تدقيقاً لوسائل الدفاع الجوي للمساعدة في تعزيز أمن سماء مولدافيا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز