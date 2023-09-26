7 قتلى و5 مفقودين إثر فيضان نهر في المكسيك

المصدر: أ ف ب

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قضى سبعة أشخاص على الأقلّ واعتُبر تسعة آخرون في عداد المفقودين في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك الإثنين إثر فيضان نهر من جرّاء هطول أمطار غزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال مدير الحماية المدنية في الولاية خوان إغناسيو أرويو فيراستيغوي لوكالة فرانس برس إنّ "أمطاراً غزيرة هطلت بين الساعة الخامسة صباحاً (11,00 ت غ) والسابعة صباحاً".

وأضاف "هناك تسعة أشخاص في عداد المفقودين وسبعة قتلى. هذه حصيلة مؤقتة".

وأدّى هطول الأمطار إلى فيضان نهر إل كانغريخو الذي غمرت مياهه المنازل في بلدة أوتلان حيث يعيش حوالي 60 ألف نسمة.

وهطلت كمّيات ضخمة من الأمطار فوق سلسلة جبال سان خوان كاكوما، مما أدّى لفيضان النهر بصورة مفاجئة.

وتمّ العثور على جثث بعض الضحايا على بُعد أكثر من ستة كيلومترات من حيث كانوا.

ولفت فيراستيغوي إلى أنّ إزالة الغابات والحرائق التي اندلعت في هذه المنطقة الجبلية الحرجية في يونيو الماضي ساهما على الأرجح في تراكم مياه الأمطار.

وأضاف أنّ حوالي مئة من عناصر الإنقاذ يبحثون عن المفقودين.



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