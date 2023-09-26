روسيا تقصف ميناء أوديسا وتستهدف مستودعات ذخيرة

المصدر: دبي - البيان، موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت أوكرانيا حصولها على دبابات أبرامز الأمريكية، وتحدثت عن مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في حين تعرض ميناء أوديسا الأوكراني لهجمات روسية ألحقت به دماراً كبيراً.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليغرام، «أخبار جيدة من وزير الدفاع رستم عمروف. أبرامز بالفعل في أوكرانيا ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا».

وقالت القوات الخاصة الأوكرانية أمس، إن الأميرال فيكتور سوكولوف، قائد أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل في هجوم أوكراني الأسبوع الماضي على مقر الأسطول في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم وقع الجمعة واستهدف اجتماعاً لقيادة البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول، وإن الضربة التي استهدفت مقر أسطول البحر الأسود، أسفرت عن مقتل 34 عسكرياً، بينهم قائد الأسطول، وإصابة 105 آخرين.

قصف أوديسا

في الغضون، قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية بالقرب من أوديسا دمرت البنية التحتية للميناء وصومعة حبوب وفندقاً مهجوراً وأصابت شخصاً واحداً، في حين أسفرت هجمات متفرقة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين أمس.

وأعلنت القوات الأوكرانية إسقاط جميع الطائرات الروسية المسيرة ليلاً، ولكن يبدو أن واحداً من بين 12 صاروخاً من طراز كاليبر وصاروخي كروز، نجح في تجاوز الدفاعات الجوية في اليوم التالي لدخول الحرب في أوكرانيا شهرها العشرين، وفقاً للجانب الأوكراني.

تدمير فعلي

وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية، ناتاليا جومينيوك، إن المحطة البحرية في أوديسا بأوكرانيا «دمرت فعلياً»، كما تضررت إحدى صوامع الغلال.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أنه حسبما ذكرت جومينيوك على قناة رادا التلفزيونية، وقعت انفجارات في البنية التحتية للميناء، ومنشأة لتخزين الحبوب، «وأن المحطة البحرية قد دُمرت بشكل فعلي».

ضربة واسعة

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة نفذت ضربة واسعة النطاق بصواريخ كروز وطائرات مسيرة ضد نقاط انتشار المرتزقة ونقاط تدريب مقاتلين أوكرانيين ومستودعات ذخيرة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان أمس: «نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات دون طيار على نقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب مجموعات تخريبية تابعة للقوات الأوكرانية». وأضافت «تم إصابة وتدمير جميع الأهداف والمواقع بنجاح». وقال بيان للوزارة إن القوات الروسية صدت هجمات للقوات الأوكرانية في دونيتسك وزابوروجيا، معلنة سقوط أكثر من 700 عسكري أوكراني بين قتيل وجريح، وتدمير معدات قتالية.

وقالت الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك وثلاث طائرات أخرى فوق منطقة بريانسك في وقت مبكر أمس، وذكرت أيضاً أنه تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى فوق منطقة بيلغورود.

وقالت الوزارة إن أربع طائرات مسيرة أوكرانية أخرى أسقطت أيضاً فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

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