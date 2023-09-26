200 جريح في انفجار بمحطة وقود في قرة باغ

المصدر: أ ف ب

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أصيب أكثر من مئتي شخص في انفجار محطة للوقود في ناغورني قره باغ، وفق ما أعلن مسؤول انفصالي الإثنين داعيا إلى توفير مساعدة طبية عاجلة.

وجاء في منشور لأمين المظالم لشؤون حقوق الانسان في المنطقة غيغام ستيبانيان على شبكات التواصل الاجتماعي أنه "نتيجة انفجار مستودع الوقود، تخطى عدد المصابين المئتين. الوضع الصحي لغالبية المصابين خطير أو شديد الخطورة"، وأشار إلى أن "القدرات الطبية في (ناغورني قره باغ) غير كافية"، داعيا للسماح بهبوط مروحيات الإسعاف.

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