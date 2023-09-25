واشنطن تعرض إقراض بولندا ملياري دولار لتحديث جيشها

المصدر: أ ب

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، منح بولندا قرضا بقيمة ملياري دولار، لدعم التحديث الدفاعي لوارسو.

وقال بيان وزارة الخارجية إن بولندا حليف "قوي" للولايات المتحدة، وأن "أمنها عامل حاسم في منظومة الدفاع الجماعي" عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وإن هذا التمويل مخصص لأهم شركاء واشنطن الأمنيين.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الأمريكية ستقدم لوارسو ايضا نحو 60 مليون دولار لتغطية تكلفة القرض في شكل تمويل عسكري أجنبي لدعم "المشتريات العاجلة من المواد والخدمات الدفاعية من الولايات المتحدة".

وتهدف المساعدات البالغة 60 مليون دولار إلى ضمان قدرة وارسو على تأمين شروط مواتية للقرض.

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