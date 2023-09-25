وزير خارجية بولندا يتهم المستشار الألماني بالتدخل في شؤون بلاده

المصدر: د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهم وزير الخارجية البولندي، زبيجنيو راو، المستشار الألماني، أولاف شولتس، بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وكتب الوزير في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد على موقع «إكس»، أن أحدث تصريحات السياسي الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أشارت إلى محاولة للتأثير على الحملة الانتخابية الحالية. وتشهد بولندا حاليا حملة انتخابية ساخنة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر المقبل.

وفي تجمع حاشد للحزب الاشتراكي الديمقراطي في نورنبرج الألمانية السبت الماضي، دعا شولتس إلى كشف ملابسات مخالفات محتملة في إصدار التأشيرات في بولندا المجاورة لألمانيا، وذلك في ضوء الوضع على الحدود.

وقال شولتس: «لا أريد أن يتم من بولندا تمرير المهاجرين ببساطة إلينا، ثم نخوض هنا نقاشاً حول سياستنا الخاصة باللجوء... يتعين تسجيل كل من يصل إلى بولندا هناك وإخضاعه لإجراءات اللجوء هناك»، موضحاً أن التأشيرات التي يتم توزيعها بطريقة أو بأخرى مقابل المال لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة، مؤكداً ضرورة مناقشة هذا الأمر مع الحكومة البولندية.

ورد وزير الخارجية البولندي قائلاً: «صلاحيات المستشار الألماني لا تشمل يوضوح الإجراءات السارية في بولندا»، متهماً شولتس بانتهاك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، مطالباً إياه بالامتناع في المستقبل عن الإدلاء بتصريحات من شأنها الإضرار بالعلاقات المتبادلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز