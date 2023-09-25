روسيا تشن هجوماً جديداً على أوديسا الأوكرانية

المصدر: أ.ف.ب

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هاجمت روسيا مجدداً منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بواسطة 19 مسيّرة و14 صاروخا، ما أدى إلى إصابة امرأة وأضرار في منشأة مرفئية، على ما أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين.

وأوضح الحاكم أوليغ كيبر عبر تلغرام، أن موسكو هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيّرات هجومية ونوعين من الصواريخ، متحدثاً عن ضربات عدة من بينها هجوم على "منشأة مرفئية. وأضاف كيبر: أصيبت مدنية نقلت إلى المستشفى.

وأفاد الجيش الأوكراني، أن روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيّرة وصاروخين من طراز أونيكس و 12 صاروخاً من نوع كاليبر. وأكد المصدر نفسه أن غواصة شاركت أيضاً.

وقال الجيش، إن الدفاعات الجوية أسقطت كل المسيّرات و11 صاروخا من طراز كاليبر، مشيرة إلى أن مدينة أوديسا الساحلية تعرضت لأضرار كبيرة، وأن حريقاً اندلع في فندق لكن سرعان ما أخمد.

وأشار الجيش، إلى أن اثنَين من الصواريخ الـ11 التي دُمّرت أُسقطا في منطقتَي ميكولايف وكيروفوغراد، فيما دُمّرت الغالبية العظمى منها فوق أوديسا.

ولفتت الناطقة باسم الجيش الأوكراني، ناتاليا غومنيوك، إلى أن صاروخًا من طراز أونيكس دمّر مخزناً للحبوب فارغًا في ميناء أوديسا.

وأكّد الجيش، أن مستودعات وشركات تضرّرت بسقوط حطام في ضاحية أوديسا. وتستهدف القوات الروسية بانتظام هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا والمطلة على البحر الأسود والتي تضم منشآت مرفئية حيوية للتجارة البحرية.

وكثرت الهجمات منذ التخلي في يوليو عن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

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