أول مجموعة من لاجئي ناغروني قرة باغ تصل إلى أرمينيا

المصدر: وكالات

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أعلنت الحكومة الأرمينية الأحد إن نحو 1050 لاجئا من منطقة ناغروني قرة باغ وصلوا إلى البلاد بعد العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على المنطقة المتنازع عليها.

وكانت هناك تقارير في وقت سابق من يوم الأحد بشأن فرار 377 شخصا من منطقة الصراع في جنوب القوقاز التي تعتبر أراضي أذربيجانية بموجب القانون الدولي، ولكن غالبية سكانها من الأرمن.

ويخشى أرمن قرة باغ من تعرضهم للطرد أو الانتقام من أذربيجان بعد عقود من الصراع.

وقالت القيادة الأرمنية في ستيباناكيرت، عاصمة ناغروني قرة باغ، يوم الأحد إن "الأسر التي شردت بعد العملية العسكرية الأخيرة والتي تريد مغادرة الجمهورية سيتم نقلها إلى أرمينيا".

وأضافوا أن ذلك سيجري بمرافقة قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.

وكانت وزارة الصحة الأرمينية قد قالت إن قافلة إسعاف تقل جنودا أرمن جرحى توجهت نحو أرمينيا يوم الأحد برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأصيب المقاتلون خلال العملية العسكرية الأخيرة التي قامت بها أذربيجان للسيطرة على ناغروني قرة باغ.

وسعى الزعيم الأذري الرئيس إلهام علييف، إلى ضم قرة باغ إلى أذربيجان.

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