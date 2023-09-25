روسيا وأوكرانيا.. قصف جوي متبادل

المصدر: دبي - البيان، موسكو، كييف - وكالات

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن المقاتلات الروسية، والقوات الصاروخية والمدفعية، هاجمت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في 109 مناطق خلال الـ 24 الساعة الماضية، كما أعلنت كييف عن ضربها أهدافاً ومعدات لروسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: «ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مركز القيادة والمراقبة التابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 126 في منطقة بوريسلاف في خيرسون ومركز الاتصالات للواء المتحرك 77 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى القوى البشرية والمعدات العسكرية في 109 مناطق».

وحسب الوزارة، فإنه على محور جنوب دونيتسك، قتلت القوات الروسية ما يصل إلى 110 عسكريين أوكرانيين ودمرت مركبتين مدرعتين ومدفعين من طراز دي - 20.

مستودعات ذخيرة

وقال المتحدث باسم مجموعة «الجنوب» القتالية التابعة للقوات الروسية جورجي ميناشفيلي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن سلاح الطيران التابع للمجموعة القتالية قام بشن هجمات جوية على 23 منطقة خاضعة للسيطرة الأوكرانية في منطقة دونيتسك، ما أدى إلى تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز للتحكم في الطائرات المسيرة، من بين أهداف أخرى.

وأضاف: «خلال القتال، تكبد العدو خسائر شملت مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777، ومنظومة صواريخ أرض جو بريطانية الصنع من طراز «ستورمر»، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز للتحكم في الطائرات المسيرة وموقع للمراقبة و10 طائرات مسيرة.

هجمات جوية

وبحسب كييف، شنت روسيا أيضاً هجمات جوية على منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود ومناطق أخرى في جنوب أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، ذكرت الاستخبارات الأوكرانية، أن طائرة مسيرة شنت هجوماً على أهداف في كورسك، جنوبي روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن طائرة مسيرة شنت هجوماً على المقر المحلي لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي، في حين استهدفت طائرة مسيرة ثانية مصفاة لتكرير النفط.

وقالت السلطات الروسية إن الهجوم استهدف مبنى إدارياً وسط كورسك. وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك، عبر تليغرام، «في كورسك، قصفت طائرة مسيرة أوكرانية مبنى إدارياً وسط المدينة»، بحسب صحيفة «موسكو تايمز» الروسية. وأضاف «تعرض سقف المبنى لأضرار طفيفة».

51 قطعة

وقال قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية الأوكرانية في تافريا الجنرال أولكسندر تارنافسكي، عبر «تليغرام»، إن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 51 قطعة من المعدات العسكرية الروسية في قطاع تافريا، منها ست دبابات وخمسة أنظمة مدفعية بالإضافة إلى أربعة مستودعات ذخيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف تارنافسكي تتواصل الأعمال القتالية لقوات الدفاع في قطاع تافريا. وفي المجمل، هاجم العدو مواقعنا 17 مرة، وأطلق 783 قذيفة وصاروخاً واحداً وشن 17 هجمة جوية.

وقال إن وحدات المدفعية الأوكرانية نفذت 1116 مهمة إطلاق نار في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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