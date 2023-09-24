بايدن يفتح النار على «جمهوريين متطرفين»

المصدر: أ.ف.ب

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اتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرّفين بأنهم يهددون بالتسبب بشل الإدارة الفدرالية الأسبوع المقبل، مع إغلاق عدد من مؤسساتها لانقطاعه التمويل لها.

وقال بايدن الذي كان يتحدث خلال عشاء في الكونغرس، إنه اتفق مع الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، كيفن مكارثي، على مستوى الإنفاق العام للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أكتوبر.

وتابع: اليوم، ثمة مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد احترام الاتفاق، وقد يدفع جميع الأميركيين الثمن. وأضاف: «تمويل الحكومة هو أحد أهم المسؤوليات الأساسية للكونغرس، حان الوقت لكي يبدأ الجمهوريون في إنجاز العمل الذي انتخبتهم أمريكا للقيام به، دعونا نفعل ذلك».

ويتعين على الكونغرس التصويت على ميزانية لتمويل الحكومة الفدرالية بحلول نتصف ليل الثلاثين سبتمبر. والكونغرس منقسم حاياً، إذ يُهيمن الديموقراطيون على مجلس الشيوخ، في حين أنّ مجلس النواب خاضع لسيطرة المعارضة الجمهورية.

ويريد البيت الأبيض إدراج 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا في الميزانية. ويحظى هذا الإجراء بدعم الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، لكن بعض أعضاء مجلس النواب يعارضونه بشدة.

ويتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس بانتظام إلى مواجهة بين الحزبين، حيث يستغل كل جانب احتمال حصول إغلاق لانتزاع تنازلات من الطرف الآخر، قبل التوصل إلى حل في اللحظة الأخيرة.

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