مقتل فلسطينييْن في عملية عسكرية بالضفة الغربية

المصدر: أ.ف.ب

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قتل فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي، خلال عملية عسكرية، فجر اليوم، في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت الوزارة، أن القتيلين هما أسيد أبو علي (22 عاما) وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاما)، موضحة أنهما أصيبا بالرصاص في الرأس، خلال هجوم إسرائيلي على طولكرم صباح الأحد.

من جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان، أنّ قواته فككت مركزاً لقيادة عمليات داخل أحد المباني في المخيم وعثرت على عدد كبير من العبوات الناسفة. وقال الجيش، إنّه وخلال العملية، فتح مشتبه بهم النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات التي ردت بالذخيرة الحية. وقال مسؤولون من المخيم، إنّ الجيش الاسرائيلي حاصر المخيم واقتحمه بعد منتصف الليل.

واكد ابراهيم النمر، وهو مسؤول سابق في اللجنة الشعبية للمخيم، أن القتيلين لم يكونا مسلحين وانما هما مدنيان. ووفق النمر، فإن الجيش الاسرائيلي دمر عدة منازل وطرق رئيسية داخل المخيم خلال العملية العسكرية، قبل ان يغادر المخيم صباحاً.

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