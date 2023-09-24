أرمينيا تحض الأمم المتحدة على إرسال بعثة إلى ناغورني قرة باغ لمراقبة وضع حقوق الإنسان

المصدر: أ ف ب

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حضت أرمينيا السبت الأمم المتحدة على إرسال بعثة لمراقبة وضع الأرمن في ناغورني قرة باغ بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم الذي حكمه الانفصاليون على مدى عقود.

وخاطب وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا "يجب على المجتمع الدولي بذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة في ناغورني قره باغ بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض".

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