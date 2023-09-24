دول أفريقية عدة تحت وطأة الاضطرابات

المصدر: عواصم - وكالات

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رفض رئيس النيجر السابق محمد يوسفو فكرة التدخل العسكري في بلاده، فيما تشهد العديد من الدول الإفريقية اضطرابات.

واعتبر محمد يوسفو، أمس، أنّ التدخّل العسكري الخارجي ضدّ بلاده لإعادة النظام الدستوري سيكون «خطأ»، داعياً إلى «حلّ تفاوضي».

وقال في موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، «أشعر بالقلق دائماً إزاء الأزمة الخطرة التي تواجه بلدي النيجر، وأجدّد تأكيدي أنّ الحل التفاوضي وحده هو الذي سيمهّد الطريق لعودة سريعة إلى نظام ديمقراطي مستقر».

ضربات بالكونغو

في كمبالا، قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، في بيان صادر عن مكتبه أمس، إن الضربات الجوية الأخيرة على المتمردين في شرقي الكونغو، أسفرت عن مقتل «كثير» من المسلحين، في 4 معسكرات للمتمردين على بعد ما بين 100 و150 كيلومتراً من حدود أوغندا.

خطف بنيجيريا

وفي نيجيريا، خطف مسلحون أكثر من 30 شخصاً، من بينهم 24 طالبة على الأقل في عملية استهدفت جامعة ومحيطها بولاية زمفارا شمال غربي البلاد.

وقبيل فجر أول من أمس ، شن مسلحون ينتمون لعصابات إجرامية يطلق عليهم قطاع طرق، هجوماً على قرية سابون غيدا على أطراف جامعة فدرالية قرب عاصمة الولاية غوساو، واقتحموا ثلاثة نُزُل للبنات وأخذوا معهم الموجودين.

وأكد الناطق باسم شرطة ولاية زمفارا يزيد أبو بكر الهجوم من دون تقديم تفصيلات موضحاً أن أجهزة الأمن تعمل على تحرير الرهائن.

هجوم بغانا

وفي غانا، قُتل تسعة أشخاص، معظمهم من النساء، بعدما أطلق مسلحون النار على حافلة في منطقة شمالي البلاد تشهد توترات عرقية ومخاوف في شأن عنف لجماعات متطرفة عبر الحدود في بوركينافاسو.

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