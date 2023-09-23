قافلة مساعدات دولية أولى تدخل قره باغ وباكو تعرض أسلحة صادرتها من الانفصاليين

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخلت أول قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر السبت ناغورني قره باغ، حيث عرض الجيش الأذربيجاني أمام صحافيين على مرتفعات "العاصمة" ستيباناكيرت، مئات الأسلحة التي صادرها من الانفصاليين منذ هجومه الخاطف مطلع الأسبوع على هذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية.

وقالت مسؤولة في الصليب الأحمر الدولي التقتها فرانس برس عند نقطة التفتيش الأرمينية في كورنيدزور لدى عبور القافلة، إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبرت ممر لاتشين لتنقل خصوصاً سبعين طناً من المساعدة الإنسانية للسكان".

وتتهم يريفان باكو منذ أواخر العام 2022 بإغلاق هذا الطريق الوحيد الرابط بين قره باغ وأرمينيا والتسبب بنقص كبير في المواد الأساسية هناك.

وأعلنت أذربيجان السبت أنها تعمل مع روسيا على "نزع سلاح" قوات منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية، خلال جولة للصحافيين شاركت فيها وكالة فرانس برس.

- "نزع سلاح" -

وفي محيط مدينة شوشا التي تسيطر عليها أذربيجان في ناغورني قره باغ والواقعة بالقرب من ستيباناكيرت "المحاصرة" بحسب مسؤولين محليين، عُرضت أمام الصحافيين مئات الأسلحة الخفيفة التي صودرت من الانفصاليين ودبابات تحمل اشارة صليب أبيض.

وفي الساحة حيث عُرضت الترسانة العسكرية، كُتب بأحرف سوداء كبيرة "قره باغ أذربيجانية".

وقال المتحدث باسم جيش أذربيجان آنار ايفازوف للصحافيين في مدينة شوشا إن "بالتعاون الوثيق مع جنود حفظ السلام الروس، نعمل على نزع سلاح" القوات الانفصالية و"دعم المدنيين".

وفي شوشا تم تركيز مدافع هاون على تلة وتوجيهها نحو ستيباناكيرت. ولم يجب ايفازوف لدى سؤله عن عمود من الدخان منبعث من المدينة الواقعة في أسفل المرتفعات في وقت متأخر السبت.

وأصيب جندي أذربيجاني في انتهاك لوقف اطلاق النار، وفق ما اعلنت السبت القوة الروسية لحفظ السلام المنتشرة في المنطقة، ما يشير إلى هشاشة الوضع ميدانياً.

واكدت اذربيجان أن سكانا يضرمون النار في منازلهم. وقالت وزارة الدفاع الاذربيجانية مساء السبت على منصة اكس إن "السكان الارمن يحرقون عددا كبيرا من المنازل في أغدرة"، ناشرة صورا جوية بدا انها تظهر منازل محترقة.

واستسلم الانفصاليون في ناغورني قره باغ بعدما ألحقت بهم باكو هزيمة جراء هجوم خاطف استمر 24 ساعة وانتهى الأربعاء بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ويشعر السكان بالقلق على مستقبلهم في هذه المنطقة حيث يواجه آلاف الأشخاص حالة طوارئ إنسانية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الأذربيجاني أن العمل جار على إنشاء مخيمات لإيواء المدنيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز